À la fille black croisée dans la station Place des arts

La nuit du 26 juillet 2018 vers 23 h à la station Places des arts . Tu étais assise dans la station quand je suis rentré nos regards se sont croisés plusieurs fois . Je suis également le jeune homme en chandail blanc avec collier. A l’arrivée du métro avant d’entrée , tu as fait plus de 5 mettres en passant derrière moi puis tu es venu t’assoir en face de moi . J’ai remarqué que nos regards ce sont encore croisés plusieurs fois , mais on a pas eu le courage de s’abborder. Je suis descendu à Berri UQAM puis toi t’as continuer . J’aimerais que tu me laisse un petit mot ici si tu tombes par hasard sur ce message .

Jc, 30 juillet 2018