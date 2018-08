À une très lointaine connaisance.

Si j'avais la certitude que c'est vous qui m'écrit ! Si j'étais vraiment sûr que c'est moi qui est concerné par au moins un de ces nombreux messages dans cette rubrique, j'agirais et j'irais vers vous avec la plus grande des délicatesse pour parler et m'expliquer. J'investiguerais par des connaissances communes pour savoir comment et où vous joindre sans rien brusquer Mais malheureusement, je ne sais plus car je suis encore plus mélangé qu'avant, Il y a plein de doutes dans mon esprit. Désolé mais c'est la vérité !

Anon., 1 août 2018