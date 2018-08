Réponse à une lointaine connaissance

Moi non plus je ne sais plus, mais j'ai déjà été certain, au moins pour un message, qu'il s'agissait de vous (moi, personnages du cycle arthurien et vous qui manifestez le désir de tout m'expliquer). Cette fois d'ailleurs, je vous ai répondu (c'était la première fois que j'écrivais dans cette rubrique.) Et je SAIS que vous savez que c'était moi. Après, c'est devenu mêlant et c'est là une des raisons pour lesquelles je n'ai plus l'intention de vous écrire dans ce journal. Aussi, après avoir voulu fortement m'expliquer et faire la paix avec vous, il y a eu ce que j'appellerai le « retour du refoulé», c'est à dire un retour très vif de mon sentiment amoureux envers vous, et j'ai recommencé à me languir de vous, à souffrir de votre absence et à souhaiter vous rencontrer au plus tôt, alors que je ne suis pas certain de ce que j'éprouve aujourd'hui envers vous et que tout cela reste beaucoup dans l'abstraction...l'imaginaire…le fantasme. Cependant, je ne regrette rien, car cela aura permis que je fasse la paix intérieurement avec vous. Alors, lorsque je vous verrai, ce sera un grand plaisir pour moi d'aller vous saluer...

Pour moi, il y a là un grand pas de franchi... Au revoir, bientôt j'espère..., 1 août 2018