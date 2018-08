Les histoires…elle

Elle représente le passer,qui est revenue après plusieurs années dans ma vie avec un bagage de souvenirs lointain qui n'a fait rire mais surtout pleurer parce que je comprenais pas son objectif.Quand elle écrit elle pourrait être très séduisante et destructrice à la fois et c'est la qu'elle me perd.je ne suis pas son image,je ne suis pas elle...je suis moi complètement et j'avoue que l'ivraie dans mes champs j'ai du vivre avec et faire de mon mieux pour récolter le blé pour se nourrir c'est pas toujours facile à vivre.Oui je l'aie aimer de tout mon cœur souvent plus que moi et je le regrette pas et oui je l'aime encore mais si elle pouvait enfin comprendre que nous sommes très différents l'un de l'autre et accepter ce que je suis...chaque personne est différent à sa propre identité ses pensées ont s'explique pas les choses de la même façon chaqu'un a sa manière et ce qu'il connaît.quand il n'y a pas source de respect c'est de l'envie ce qui n'est pas nécessaire pour vivre et ce n'est pas sien...l'équilibre est beaucoup plus fort.Le silence n'aie pas une stratégie...partager est beaucoup plus normal pour moi.La vie a pris des tournures très différentes pour nous deux nous n'avons pas prise les mêmes routes mais au finale tu es là et nous sommes face à face et c'est normal que te ramène dans ce que j'ai moi comprise et te faire comprendre que oui la différence est remarquable et frappe d'un seul coup d'œil entre nous.c'est pour ça que je dis souvent que le bonheur est éphémère.mes idées te plaisent mais tu aurais préféré que se soit ton esprit qui a ce flash la réalité est tout autre et tu me respecte pas a cause de ça .Et je peu rien faire pour changer ça tu t'aie convaincu que tout étais pour moi seulement pourtant j'ai travaillé toute ma vie pour notre bonheur à nous deux pour que nous puissions bien vivre et en profiter ensembles le reste de nos jours mais tu m'aime pas.tu as répondu non c'est moi et juste moi qui fait bien les choses.tu ne me compren pas.tu invente des histoire à dormir debout et tu y crois mais c'est pas la vérité moi je suis sensible au mal que ça me fait.je te regarde faire et je me dit wow!elle est flayer c'est incroyable ...c'est pour ça que je ne veu pas la guerre pour le reste de ma vie.quand enfin je peu me permette d'avoir ce qui m'a été prise et qui me seras remise enfin...avec quoi tu as jouer toute ta vie sans en avoir le contrôle c'est frustrant mais il y avait plus fort que toi et malheurement c'est encore le cas et je suis pas prête à te donner ce que tu me demandes c'est à moi et j'y tiens et pour rien à monde jamais cela vas ce produire même ma famille gros mot pour moi elle aussi ma fait mal ce fameux silence auras été vôtre perte crois -moi.la vie continue et j'ai une belle autre opportunité pour être heureuses sans heur et confrontation juste vivre enfin.mon autobus est grande mais n'est pas passager qui voudrais sans regard...alors c'est pas très compliqué à comprendre.Elle passera le temps avec ou sans moi mais il doit à avoir un équilibre et présentement c'est pas le cas.c'est un peu ce que je pense ...la suite en personne prend ton courage à deux mains et voit la réalité comme elle est...avec tout ce que j'ai amassé c'est presque un conte de fée mais c'est vrai maintenant il faux vivre avec enfin... heureux pour moi. Bon Aplus bisou et câlins.

La petite m..., 2 août 2018