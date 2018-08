Tu visites ta soeur!

Salut, tu a pris la 67 vers 1h du matin avec moi et un autre gars. Tu viens de Toronto et ta soeur est écrivaine (je me cherchais justement une lecture, je vais acheter son livre je crois)! C'était bien sympathique comme conversation, il y a quelque chose de spécial dans ces rencontres impromptues je trouve! Je retourne bientôt dans le bois, qui sait peut-être qu'on se recroisera et que nous pourrons faire suite à cette discussion. :) Salut là!

Emma, 3 août 2018