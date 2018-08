grand homme noir, je te cherche du regard

Bonjour,vous êtes beaucoup plus qrand que moi.Vous louez parfois le gymnase a l HND avec d autre personnes pour y pratiquer un sport d équipe. Vous travaillez avec les itinérants et parfois avec les jeunes. votre nom est Jimmy ou Tony ou junny...il se termine par un y ou un i. La journée de notre rencontre, samedi 21 juillet, vous aviez au cou un très grand collier avec une croix aussi imposante. Tu n es pas catholique mais la spiritualité occupe une grande place dans ta vie. Tu m as suivie au métro Sherbrooke que pour m adresser la parole. Tu m as demandé qu elle était ma profession pour me dire après que je pourrais bien prendre soins de toi. j ai répondu avec grand plaisir. Avant de partir, tu t es penché beaucoup pour me donner de doux baisers sur mon front et sur la tête en me disant c est sur on va se revoir. Et tu a ajouté Propablement très bientôt. Quel beau et agréable moment présent. Depuis se jour je scrute le métro. Je regarde attentivement les hommes noir dans l espoir de vous revoir. je ne suis pas observatrice mais je serais reconnaître cet objet si vous le remetterier. NB si une personne de votre entourage, amis collèques coéquipiers, lit se message et vous reconnait j espère qu il vous dirait qu une femme vous recherche!

prendre soin, 3 août 2018