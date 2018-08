Réponse: tu sais, je le sais

oui je le sais,le temps ce fut long, difficile et triste sans toi, un manque à ma vie...mêmê si mêmê si, je ne sais vraiment pas comment j'ai pu t'avouer mon amour, ici j'avais craints l'ombre et l'étonnement de l'homme,de ton bel oeil couleur du jour, la voix s'élance et puis résiste, la fierté succomble et se blèsse, pour faire place à l'amour...ce que je voudrais? je ne sais...je t'aime de tant de maniéres que tu peux choisir...j'espère qu'on se retrouverra de l'autre côté...

la fille de l'époque..., 5 août 2018