Je souhaite être ton ami

Samedi 4 out, bus 97, entre 11:30 et 12:00 C'est message va pour la femme de jean noire, blouse noir, avec ses anneaux (2 main gauche, 1 main droit) et une sac transparent avec grilles, lentilles rondes, boucles d'oreilles, cheveux noirs, tatouage de une femme sur ta bras droit, j'ai vu un autre dans la gauche, mais je n'ai pu pas l'aperçu parce que je suis perdu dans tes lèvres rouges. Tu est descendu en St Hubert. Je étais l'homme devant toi que t'ai regardé en silence.

GarçonMedellin, 6 août 2018