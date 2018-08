A la blonde brune du Monkees

T'avais l'air plus que correcte avec ton chandail Freddie Mercury et ton petit ukulele, depuis que je t'ai vue je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu me laisses toucher ton uke. Pourvu que je te recroise vite, peut-être ailleurs qu'en ville, parce que comme on dit l'amour est dans le pré ...

El Schmoopo, 6 août 2018