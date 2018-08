Re: El schmoopo

Est-ce que c'est toi qui étais à côté de moi aux Monkees en train de faire des mots croisés ? Quand notre regard s'est croisé mon coeur s'est enflammé comme les flammes sur tes Vans. Je t´ai déjà vu promener un chien noir et blanc hyper-actif dans le coin-- on doit être voisins ! Je serais heureuse que nos chemins se re-croisent... Comme tu aimes des puzzles, je t'en laisse un pour me retrouver. 1, mot japonais pour "orchestre vide" 2. Chanson "_____ Afternoon" de Brian Eno 3. "Deep Space _____" à tantôt

Ta blonde brune (Minj), 7 août 2018