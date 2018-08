Pour Thomas

En écrivant ce message, je me dis que les chances pour qu'il puisse t'arriver sont proches de 0 voir moins encore... Mais je ne sais pas, j'ai l'impression de t'avoir près de moi. Je ressens ta présence. Waw, il a suffit d'un regard, d'une petite parole il y a maintenant des années pour que je ne puisse plus t'oublier: je pense que c'est ça l'amour, on ne sait pas pourquoi on aime la personne, mais on ne peut s'empêcher de penser à elle. Mais apparemment toi tu sembles avoir trouvé l'amour avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression de devenir folle, vraiment, je t'écris ici, en sachant que rien n'arrivera ni que tu t’intéresse à moi, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il existe peut-être un petit espoir. J'ai espoir. Sinon, j'aurais au moins écrit ce que je ressens avant de pouvoir tourner un jour la page.

A, 8 août 2018