Nous les hommes

Nous sommes vraiment bizzards, on ignore celle qui tient à nous, on aime celle qui nous blesse et on blesse celle qui nous aimes, même lorsque la vérité crève les yeux, nous préfrérons rester aveugles, on l'a blesse, on l'a blesse, on revient vers elle et on recommence,mais toi, oui toi qui l'a pas encore perdue, fais vite ton choix, jette une assiette par terre-ok, c'est fait, elle c'est cassée?Maintenant exuse-toi-pardon, elle peut encore revenir comme avant?-Non- alors tu as compris? c'est quand les mots sont juste qu'il frappent plus fort,si je t'envoie un SMS, c'est que tu me manques, si je ne t'envoie pas, c'est que j'attend de te manquer, tu as compris?jours après jour, année après année, et à chaque fois, un petit truc se brise, le temps va te faire comprendre que se n'est pas la force des coups que tu l'a donnés, pour la briser, mais le nombres de coups que tu as encaissées.

un coeur de pierre qui a compris trop tard, 8 août 2018