L’homme hindou

Ceux qui s'attardent naturellement sur les notes, qui offrent une certaine liberté au personnel, ont déjà la réponse. Si j'essaie de souligner, tout perd sa forme. Je suis un pécheur. Je sens que je suis dans les feux croisés du ciel et de l'enfer quand je ne connais rien à faire avec ça. Ce n'est plus amusant lorsque vous utilisez votre autorité avec de l'argent pour acheter ma peur et ma fausse hystérie. Qu'est-ce qu'une pute liée à un algorithme? Bien que j’attende que ce processus ironique se soit déroulé, je n’aurai pas besoin d’un point de basculement pour que tout se passe dans un sens. Vous voulez que mon âme disparaisse dans votre faux sentiment de sécurité? Nous sommes liés par la gloire, mon ami.

Bonne Chance, 9 août 2018