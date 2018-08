Réponse à bonne chance…

Je marchais sur la plage, des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie... Les pas du SEIGNEUR et les miennes, ainsi nous avançons tous deux jusqu'à la fin du voyage parfois une empreinte unique était marquée, c'était les jours les plus difficiles, des jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et douleur... J'ai appelé : SEIGNEUR, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie... Pourquoi m'avoir laissé seule aux pires moments ? Il m'a répondu : je serai avec toi tout le long de la route, j'ai promis de ne pas te quitter, t'ai-je abandonné ? Quand tu ne vois qu'une trace sur le sable c'est que, ce jour-là c'est moi qui t'ai porté... De même bien-aimé, t'ai-je un jour abandonné... Bisou...

Elle..., 10 août 2018