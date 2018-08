Réponse au coeur de chair…

Merci bien-aimé... Pour cette belle confession...c'est reconnaître que nous sommes des pécheurs, et que nous avons le choix de réagir positivement pour aider les autres, se rappeler que nos semblables sont imparfaits et commettent des erreurs, comme nous... Qui n'a jamais péché ? Seul le grand Dieu...car lorsque nous rendons hommage au pardon, nous voyons en lui un apaisement intérieur, une lumière qui nous guide avec une grande capacité de compréhension et de compassion, se libérer des liens négatifs, d'énergie lourde , des sacs de sable qui nous empêche d'avancer dans la vie, être en paix avec nous-mêmes et avec l'être aimé, lui dire la vérité, le lien sacré qui uni les cœurs , cette force divine déclenche d'admirable effets...le pardon est la plus belle victoire de l'amour... Qui est l'amour ? Non tu n'es pas un coeur de pierre, mais un coeur de chair qui a bien compris... Bisou

Elle..., 10 août 2018