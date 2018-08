À cette femme asiatique Mcdonald’s 4200 boul. Lasalle.

Tu étais la femme de mes rêves. Quel regain de vie que je ressentais te sachant aux alentours et beaucoup de regrets de ne pas t'avoir parlé. Les mots n'étaient pas nécessaires. Au contraire, ils auraient atténué la fraicheur de cette brise que ta présence soufflait vers moi. Si tu passes par ici, redonne-moi mon coeur que j'ai oublié sur ta table. Maintenant, plus y a d'espace et moins je respire.

Qui suis-je, 11 août 2018