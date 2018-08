Reponse à un coeur amoureux/11 Août.

Je me sens très concerné par votre message ! En effet, vous avez raison ! Malgré que je m'en doutais un petit peu, votre message vient confirmer la raison de votre hésitation à venir me parler lors des rares fois qu'on se voit: "nos différences". Ne soyez pas mal à l'aise car c'est la vérité et j'apprécie votre franchise. Vous êtes libre d'aimer qui vous voulez ma chère, même un jeune professionnel tout comme vous, ce qui serait tout-à-fait normal. En terminant, la plus grande qualité chez une personne qui possède un niveau élevé d'instruction est de rester humble le plus possible ! Merci et bonne journée...

Anon., 12 août 2018