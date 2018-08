Réponse Anon

Tu était mon voisin,mon Amour éternel, le seul que j'ai aimé, mais la ligne parallèle était trop dur pour deux jeunes de l'époque lointaine, l'histoire de plus de la moitié de nos vies, comme une histoire sans fin, tu es revenu, tu es là, tu m'as prouvé que tu tenais à moi, malgré les moment qu'on ta fait endurer, je t'aime pour ton Amour envers moi, pour ta confiance et ton soutiens, je ne te dirais jamais assez merci ! Aujourd'hui je te connais comme si j'ai toujours vécu avec toi, et tu as aussi appris à me connaître...malgré les années passé nous, nous sommes retrouvé, et nous avons su être à l'écoute de nos cœurs " J" les batailles de la vies ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais " je j'attendrai" je suis pas loin...

Je t'aime 💞, 12 août 2018