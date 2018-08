grand homme noir spirituel qui travail dans le communautaire

bonjour, il y a presque un mois vous avez pris la peine de me suivre jusqu au métro Sherbrooke un samedi vers 6 h20 6h30 que pour me parler. En me quittant vous m avez dit qu on se reverrait très bientot .... voila près d un mois que j espère vous recroiser. ète vous en vacance? avez vous trop de travail? je garde espoir de vous revoir car je me suis noyer dans vos yeux et vue votre comportement , je croix que c'était réciproque.

celle qui a vue votre ''chapelet'' et votre croix aux perles de quelques centimètres de diamètre, 13 août 2018