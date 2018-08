Pourquoi m’as tu abandonné ? ? ?

Toi qui disais grimpe la montagne, reviens aux souvenirs et je reviendrai...hier pendant toute la journée j'éprouvai un certain malaise qui augmenta vers le soir encore plus, je t'ai laissé un message, et je m'endormais inquiète, finalement, je fus réveillée comme par un coup violent, j'étais tremblante, j'ai compris avec un tel était d'esprit que tu m'avais oublié... Je ne trouvais pas de meilleure solution que de sortir dehors pour respirer, une fois dehors je grimpait par le sentier, vers la montagne parmi mes olivier et j'ai crié... SEIGNEUR pourquoi il me haït ? Le SEIGNEUR m'a répondu : si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous, car si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi, à cause de cela le monde vous haït et vous repousse, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde... Merci SEIGNEUR... Paix sur vous amis, je vous aimes...

Elle..., 14 août 2018