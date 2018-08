@Un Coeur Amoureux

Madame, sachez que l'amour fait fi des classes sociales et autres conventions. Peut-être que malgré votre faible revenu, c'est plutôt lui que ne se sentira pas à la hauteur de vos pensées, vous me semblez être une personne fort intélligente. N'abandonnez pas, armez-vous de courage et foncez dans l'aventure.

Auteur non important., 14 août 2018