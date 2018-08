Femme aux pantalons armés et camisole noire à la 213 Ouest vers 6:51 am

Ton livre avait l'air si remarquable que j'aimerais te l'emprunté ou que tu m'en fasses la lecture. Je t'ai vu dans l'autobus 213 Ouest à 6:51 du matin et je me suis dit: "Wow quelle femme!" Tu portais des pantalons styles armés, une jolie camisole noire, des écouteurs blancs, une sacoche grise et beige (agencé à tes pantalons), tu avais un attache cheveux rose accroché au poignet, tu portais des sandales roses et tu a les cheveux noirs. Tu es descendue à l'arrêt Marc-Blain/Levy à 7:08. Est-ce que tu serais d'accord de me prêter ton bouquin ? Ou si tu préfères, fais moi visiter ta libraire !

Charmé par ton charme, 14 août 2018