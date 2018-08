Beau mec noir en mauve et jeans court Metro Parc vers 11h – 11h15 mardi

A ligne blue direction Snowdon. On est monte a Jean Talon, vers 11h le matin du 14 aout. Toi, mec noir, goatee (?), pantalon court jeans et un T mauve. Moi, mec blanc, pantalon court noir et gris, T noir. Tu etais assis dernier moi a l'autre cote. On se regardez; un second. Tu as descendu Metro Parc. Tu montais les escalier, et nous nous sommes regardes, yeux fixes. J'espere te revoir.

Ben, 14 août 2018