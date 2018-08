Qui es-tu?

Nous avons pris le métro le 14 août, vers 18h, à la station McGill. Nous nous sommes échangé quelques regards. Malheureusement, un homme s'est placé près de toi et nous a empêché de continuer ces regards furtifs! Tu as dans la fin vingtaine, beau blond-châtain, environ 5'7. Tu avais un sac Adidas et tu es descendu au métro Pie-IX. Je n'ai pas osé te faire un petit signe, ayant peur d'une réponse peut-être homophobe. Bref, si tu te reconnais, n'hésite pas à m'écrire: montrealais1642@gmail.com

Le petit blond :), 15 août 2018