Téléphone…

Si j'avais ton numéro...il y longtemps que je t'aurais appelé tu peux en être certaine ma belle.La dernière fois tu me demandais de travailler pour toi sans me dire qui tu es???moi je peux pas savoir que c'est toi...Je te le jure je n'est pas ton téléphone.C'est pour ça que je te demande toi OSE.je veux pas de mal entendu avec toi je pense que ça vas être agréable et respectueux moi j'ai hâte je te l'assure Toi???De toute façon Dimanche je serais là au plaisir de te voir je te chercherais dans la foule il fera soleil une belle journée...Aplus bisou,câlins et soleil

Lui..., 18 août 2018