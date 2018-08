J’aimerais te revoir !!!!!

Tu te nomme Tan_____ Ka_____. Tu habites dans RDP, dans le coin du IGA et Tim Horton. Nous nous sommes connus au CAR______ RE_______. J'aimerais te revoir car tu es une amie spéciale pour moi. Malgré un certain rendez-vous que je t'avais donné, j'ai pu comprendre que je t'avais invitée trop tardivement et que tu pouvais être occupée. Je ne t'en veux pas de ne pas être venue au rendez-vous. Laisse-moi un message ici avec un endroit, heure et date pour se rencontrer, après 18h00 en semaine, pas de restriction en fin de semaine, et j'y serai. Pour que je puisse te reconnaitre, juste à me dire ou nous sommes allés la dernière fois qu'on s'est vus. Si vous connaissez cette personne, lui remettre le message, svp.

JRC1962, 19 août 2018