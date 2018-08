Belle black au cafe dépôt métro Montmorency

Tu es la belle black qui travaille au café dépôt au métro Montmorency,j'étais aller te demande de changer une pièce de 20$ pour moi ,apres j'étais retourner pour acheter une slosh au mange puis on a discuter,une 3e fois j'étais retourner pour te demander des instructions pour l'autobus 26 et tu m'avais fais de la monnaie pour payé le passage,on souriaient mais ton sourire était la plus belle que javais vu depuis ma naissance,tu es magnifique,je vous juste te dire merci j'espère te revoir.

Le gars black avec le casquette rouge/noir, 20 août 2018