Le cœur amoureux d’elle…

Bonjour,je prend le temps de te répondre car je ne suis pas très convaincu de tes propos...Comme je t'aie déjà écris...je pense qu'elle est assez grande pour faire ses messages elle même crois-moi elle ne manque pas de mots.pour écrire ceci c'est que tu connais pas notre relation si c'était le cas et bien tu serais et moi aussi très heureux pour elle qu'elle aie enfin trouver le bonheur moi je lui souhaite de tout mon cœur.la liberté,l'amour mais pas la domination...elle n'aime pas...j e t'avoue bien la connaître Alors sur ça bonne journée.Ma belle À plus bisou câlins et soleil ...La fin du monde c'est pas pour aujourd'hui.

Lui..., 20 août 2018