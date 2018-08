À la jolie demoiselle au costume d’époque

Salut jeûne étudiante de l'Université de Montréal. Tu t'appelles Da****e. Tu partais pour le party des étudiants en costume d'époque( c'était très beau) ce matin mardi 21 Août à midi 30. On a parlé un peu à la station Plamondon où on a embarqué ensemble et tu as débarqué à la station Snowdon. Moi je suis ****i, le grand black avec la pizza. Tu me plais beaucoup. J'aimerais te revoir. J'ai été très timide pour me tenir près de toi et te jaser mais j'ai regretté. Si ça te tente qu'on se revoit, voici mon e-mail : artajazzband@hotmail.com. C'est la toute 1re fois que j'écris sur la page métroFlirt que je lis de temps en temps. J'espère que je connaîtrai le grand amour grâce à cette page métroflirt. Je me croise les doigts.

***i, 21 août 2018