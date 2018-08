Belle Black dans l’autobus 191 ouest.

c,était le lundi 20 août entre 14h30 et 15h00 dans l'autobus 191 ouest . nous étions assis au fond du Bus et il faisait chaud. j'ai laissé ma place pour toi a coté de de la fenêtre pour avoir plus d’aération a cause de la chaleur de ce jour la. tu m'avais dit que tu habitais a Saint-Henri et que tu aller a Dorval. j'ai bien aimé notre conversation et ta gentillesse. j,espère te revoir un jour....

un admirateur ., 21 août 2018