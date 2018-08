La rentrée pour la jolie Pinky

Chère Demoiselle Rosé, Si vous saviez à quelle point vous faite battre mon cœur. À chaque fois que je vous vois mon cœur bat la chamade et les sensations que je ressens sont indescriptibles. Je vous vois et je me dis que je voudrais vous épousé et passé le restant de mes jours avec vous. Vous recommencer le travail ce jeudi et mon plaisir de vous revoir à chaque matin et soir va décupler en votre présence. Votre vie pourrait être complètement changée si vous me connaissiez. Mais plus réellement je t’aime vraiment très très TRÈS fort nos vie sont complétement changer pour le mieux depuis nos début et pourtant J’adore ce qui ce passe avec nous et la vie future que nous bâtissons l’un pour l’autre et un avec l’autre. Notre future promet d’être encore plus magique que les 19 premières années. J’adore le fais que nous avons l’air d’ados qui sortent en fou et qui ce fou du lendemain NO TOMORROW pis FUCK IT. Je te souhaite une belle rentrée au travail mais tu vas voir ça va bien aller et sache que je suis là pour toi. JE T’AIME Blue Dave

Blue Dave, 22 août 2018