Mon détriment

Je suis à la fois motivé par le combat pour gagner ton cœur avec tristesse et exhorte à partager et à endurer avec toi les nombreux états d'amour comme un rêve lucide. L'océan d'émotion, nous a fait naviguer pendant des décennies et les poèmes qui roulent sur ces vagues sont riches en symboles, en contrastes, en stimulus dans les pièces de notre demeure aquatique. Nous savons où cela est arrivé, mais jamais où cela va nous mener. Mais, en posant le sujet des amours auquel vous, un puissant diplomate, êtes attiré de manière dévastatrice par ma réponse à votre appel, nous voulons tous les deux aimer. Pour moi, cela peut être élevé, faible, faible et fort. J'ai envie et aime tellement de gens de façon inexplorée. C’est une sorte d’indentité narcissique, depuis qu’elle a été faite ainsi, et parce que j’ai évité le jugement absolu par peur de fermer les portes à qui que ce soit. Quand l'amour est une erreur, est-ce toujours l'amour?

Lost on you, 23 août 2018