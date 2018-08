Pour toi aussi je me demande

Je ne peux pas oublier cette femme car elle me rappelle une tension. Je sais qu'elle n'est là que pour toi, comme prévu par sa décision. Pourtant, elle me sauve dans des compréhensions simples. Qui ne se laisse jamais emporter par le côté amoureuse du non-sens, apprécie ma substance artistique mais peut-être ne vit-elle pas de cette manière. Comme souvent, je souhaite encore une fois captiver, et bientôt devenir envieux, et ensuite me débarrasser des bouleversements que je ressens. Elle peut tenir vite, et puis-je dire, ne devrait pas être pris pour acquis.

Mes besoins se sentent terriblement sans importance, 23 août 2018