A toi, merveilleuse jeune femme blonde…

Même s'il n'y a qu'une infime chance que tu consultes cette rubrique, je préfère la tenter tant je mettrais tout en oeuvre pour pouvoir te retrouver. J'étais sur la ligne verte ce jeudi 23 après-midi un peu après 17h quand tu es montée dans le métro à la station Préfontaine...et le temps s'est arrêté...tu as fait disparaître tout mon décor...vêtue de fins talons noirs, d'un jean moulant noir également et d'une veste blanche, ta classe et ta distinction ont illuminé ma journée, tu portais aussi un petit sac à main noir et un sac de tissu beige. Blonde aux cheveux raides et mi-longs, des lunettes marron, debout près des portes du wagon,tu as soudainement représenté mon idéal féminin, tout en élégance et en sobriété...moi, j'étais assis presque en face de toi, casquette beige et casque sur les oreilles, tee-shirt noir et bermuda troué gris...et malheureusement, je n'ai pas osé d'adresser la parole, muet de timidité et d'admiration...j'ose croire que j'ai surpris un petit regard de ta part quand tu as monté les escaliers de la station Peel où tu es descendue un peu plus tard. Si par bonheur tu tombais sur ces lignes, cela me ferait très plaisir de te revoir, je ne laisserai pas passer une seconde occasion de pouvoir te rencontrer, sois-en sûre!!

Nico, 23 août 2018