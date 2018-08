À Lost on You…

Je te remercie pour ton message. Je l'ai lu et relu plusieurs fois. J'ai aussi écouté « Lost on You », la chanson. À présent, je suis pénétré par le sens profond de tous ces mots, mais aussi par le vide très blanc où rien n'est écrit entre les lignes. Tout cela atteint des parties distinctes de moi… des pièces de ma demeure aquatique. Je ressens ton message comme si c'était de la musique. J'aimerais te faire des Adieux déchirants, ce serait tellement plus simple; pourtant, ce n'est qu'un timide mais sincère Au Revoir qui jaillit de mon cœur. Qui donc sommes-nous l'un pour l'autre ?

Mystère et boule de gomme !, 24 août 2018