Ce CHAT!

Je suis tellement confus! Je me suis juste levé de mon fauteuil pivotant, dans mon bureau, j'ai mangé ma boîte de yaourt et des frites de barbecue (comme d'habitude) après une bonne séance d'essais au bureau. Je me sentais bien pour aller cuire au soleil et j'apporte toujours ma poupée de porcelaine dans le solarium. Malheureusement, je vois que sa jupe est manquante. Mortifiée, mes voisins gays pourraient la voir, je l'ai jetée dans la pièce fermée et son masque s'est cassé. Alors j'ai parcouru la ville en essayant de trouver sa jupe. Peut-être que c'est tombé quand je suis allée marcher avec elle, il y a quelques jours. Je suis sur le point d'abandonner quand je vois, à mes pieds, sa petite jupe marron. Mais c'est environ 1/8 de la taille. SHRUNK! À ce stade, je suis tellement en colère confondu. Je ressens que je sais, ça doit être toi. Non seulement parce que vous aimez jouer avec des poupées, et que vous pensez que leur donner des tatouages ​​torrides est cool, mais je vous ai attrapé une nuit en mesurant mon fishkite. Vous vous demandez si vous aviez assez de ficelle pour le voler depuis votre bobine. J'étais tellement honteux à plusieurs niveaux de vaches. Ce cerf-volant ne vole pas. Toi, l'air désolé, je t'épargne. Je ne pourrais cependant pas oublier l’injustice de votre crime. J'ai été victime de Brad lors d'une soirée de graduation alors que Jian Gomeshi était en rendez-vous avec ma soeur en 2010. Chaque fois que je te vois en train de siroter la boisson de Brad, je ricane. Je ne me sens que mal parce que tu es le fou qui pense que cette blague va réduire ma vie à la taille. Mais Brad a perdu la tête ce soir-là. Il était le vrai bouffon parce qu'il ne savait même pas que la blague était sa propre vie. LOL. Alors arrête de rétrécir, me blague si tu veux juste t'intégrer, avec moi. Juste parce que mon ego est massif et a besoin d'être modifié. Je chante pour moi-même, ma chanson préférée «Plus qu'un sentiment» dans le miroir. Je remarque que je suis dans un état de choc grave que les lignes de surprise se sont posées sur mon front. FI, quand je le dévisage, ce n'est pas parce que je suis folle, mais parce que j'essaie de ne pas avoir de rides. Cela ne signifie pas que cette tromperie me mettra sur le droit chemin. Je suis bien à l'abus de soi pour tomber dedans! HAHA! Mais la nuit rare, je me détends. Je pense, pouvons-nous juste être déjà meilleurs amis? Quoi qu’il en soit, je ferais mieux d’atteindre mon cours de préparation des pommes de terre. En pensant à vous .. Votre Dawg

Woof!, 24 août 2018