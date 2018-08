Jeune femme noire prenant la 121 avec des tresses mauve et noirs …

Je me suis trompé la dernière fois... Tu as des tresses 3/4 de couleur noirs et 1/4 de couleur mauves. Tu descends à Côte-Vertu/Beaulac le matin et tu descends au métro Sauvé l'après-midi. C'est le même message par contre. Saches que tu es TRÈS jolie !

Moi, 24 août 2018