Festival Mode & Design. Place des Arts. (Samedi 25 Août)

À toi jeune fille, brunette. Tu as emporté une partie de mon CŒUR. Debout sur la rue Sainte Catherine avec tes parents, tu es d'une beauté telle que je t'ai regardé tout le long du show du samedi soir (25 août). J'étais debout à coté de la barrière. Tu as dû croiser mon regard admiratif, car tu m'as fait manquer le spectacle. Tu étais plus attrayante que le défilé.Tu es tout simplement magnifique. Avec les conseils d'un ami, je me donne une chance ici, en espérant que tu puisses passer par là. Merci beauté.

Ton admirateur, 27 août 2018