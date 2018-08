Mon beau brun

Depuis quelques matins, je vous admire au métro Cadillac vers 7h20. À ma grande déception ce matin, vous étiez accompagné. Étais-ce qu'une amie? La forme particulière de votre beau crâne me laisse croire que vous êtes doté d'une intelligence supérieure. Vos lèvres d'un rose bonbon me donne envie de les savourer. Vos yeux clairs pour un basané (Haïtien/Antillais?) dégage une sensualité à m'en couper le souffle. Lorsque je les vois, mon imagination est en effervescence. Votre habillement et votre carrure imposante me laisse croire que vous travaillez dans le domaine de la sécurité. BE MY BODYGUARD!!! Affectueusement , Votre Whitney Houston

anon, 28 août 2018