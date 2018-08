A L’ECLIPSE…

Ce soir j'observais les étoiles,lumineuses elles scintillent toutes dans le ciel, je leur demandaient , mes sentiments sont intenses, ma voix emportée par le vent, si elles n'auraient pas vue mon prince charmant, sa va faire près d'un siècle et demi que je l'attends, qu’attend-il pour venir sur son beau cheval blanc? j’espère de tout cœur qu'il ne lui est rien arrivé, ces temps-ci plus personnes n'est en sécurité...j'aurais bien voulu lui envoyer un texto pour me joindre, mais je me rend compte qu'il a choisi un chemin bucolique empreinte l'A4 , j'espère que c'est pas à l'orage qu’y est abonné, en voit bien que c'est pas lui qui attend, pour ce faire désirer, pourquoi n'est-il pas encore arrivé?son cheval est rapide puisqu'il est dopé, peut-être a t-il un de ces sabot crevé, Super!!! je vais encore poiroter...maintenant empresse-toi de venir aussi vite que l'éclair, je te rappelle que j'ai mon cœur à te donner...dépêche-toi de galoper!!!

ha!ha!ha! ..., 28 août 2018