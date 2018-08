La satanée porte !

Toi, magnifique homme qui a attiré mon attention au Métro Berri-UQAM, je suis si fébrile de voir ton message. J’ai tant espéré ce moment. J’ai effectivement essayé de me hisser dans le wagon avec toi... mais ce fut un échec. Je m’appelle Veronique et je tenterai ma chance demain matin à la même porte, même heure. Je suis impatiente de te revoir Simon F :)

Vero C., 28 août 2018