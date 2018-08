le deuxième Re: coupable

Bonjour Martine c'est moi oui c'est moi Sylvain j'aimerais bien te voir, je te donne un rendez vous mais pour sa voir ou se rait le rendez vous il te faut une fois complété les lettres des prénom et les nom de famille des professeur de Karaté tu comprendrai ou est le rendez vous . le professeur de karaté du lundi sait une femme la 3ème lettre de sont n'on de famille le professeur de karaté du lundi sait une femme sa 2ème lettre de sont n'on de famille le professeur de karaté du mercredi est un homme donne des cours spéciaux sa 7ème lettre de sont prénom le professeur de karaté du lundi sait une femme sa première lettre de sont prénom _ _ . _ . . . . . . _ . . . . _ . . . _ . _ _. _ . _ _ _ . . . . _ . . . _ - . . _ _ . _ . . . . . _ . . _ _ . . _ . . _ _ . . . _ _ . . _ . . _ _ . _ . . _ . _ . . . _ . . . _ . . . _ . _ . . . _ . . . . . _ . _ . . . . . _ . _ _ . _ . . . . . . _ _ . . _ _ _ _ . . . . _ . . _ . . _ _ _ _ _ _ . . _ . _ . _ _ _ _ . . . . _ _ . _ . _ . . _ . . . _ . _ _ _ . . _ _ _ _ _ . . au _ . _ . . _ . _ . . _ . . . . _ . _ _ _ . . _ . _ . _ . . . _ . . _ . . _ . . _ . . . _ _ _ _. _ . . . _ . . _ _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . . _ . . . . _ _ . _ . . _ . _ . . _ . . . . _ . _ _ _ . . _ . _ . où sont les restaurants ce dimanche le 02 sept à 14h30...merci

...., 29 août 2018