Marché Métro Côte-Vertu

Mardi 28 août vers 20h, tu faisais la file à la caisse chez Métro pour acheter un petit pot de crème glacée. J’etais derrière toi, et on a finalement changé de caisse (ouf, les demandes de raincheck le soir...), et on a échangé quelques mots. J’ai aimé ton énergie, donc si jamais un café te dit...tu peux m’ecrire ton courriel.

Souriante, 30 août 2018