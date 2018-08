Métro Jean-Talon Jeudi 30 Août autout de 7:15pm

Notre regard s'est croisé alors que je marchait pour attendre le métro à l'arrêt Jean-Talon. Tu as les cheveux longs bruns et des yeux couleur noisettes et tu portais des souliers de couleur jaune métallique avec une jupe je crois. Je suis assez grand (6'5") j'ai les cheveux très longs, presque noirs pour un gars et lousse avec une barbe et les yeux clairs et je portait un chandail de baseball des Huskies de UConn bleu et gris. Je suis débarqué à la station Sauvé et tu as continué ton chemin vers la station Montmorency. Je ne voulais pas te parler dans un lieu aussi public que le métro pour te rendre mal à l'aise si tu n'était pas intéressée mais je me rend compte que c'était peu être une erreur. Si tu vois ça je suis sûr qu'on peut s'arranger pour se voir si tu es intéressée.

David, 30 août 2018