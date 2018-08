Sans un sou en poche. Vivre fauché mais vivre libre !

Salut! On c'est rencontrer sur la ligne bleu direction Saint Michel mercredi le 29 août vers 16:20. Tu lisait le livre mentionne ci haut. On a eu une brève conversation a propos des livres que chacun avait, et puis tu est descendu a la station Edouard Montpetit, je sais pas pourquoi je suis reste assis, car a chaque seconde que le train était a la station je me disais que je devrais sortir et demander ton nom. Finalement les portes se son fermes et je t'ai dis qu'on allais se revoir. J'attends avec impatience mercredi prochain pour te revoir (si je suis chanceux). Tu va surement jamais lire cette annonce mais je ne pourrais pas être en paix sachant que j'ai fait le même erreur deux fois.

Rob Ted Lee :), 30 août 2018