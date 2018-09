a la femme a la tete dure

on c'est croiser au métro jean talon on prenait direction cote vertu lorsque que tu était avec ton amie tu a fait un mouvement de la tète qui ma toucher le bras et j'ai fais un geste exagéré et tu la trouver drôle PS : tu étais très jolie

Tricksters, 2 septembre 2018