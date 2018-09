Eye contact avec un beau gars blond de Snowdon à CDN vers 18h30

Ligne bleu, de Snowdon à Côte-des-Neiges, vers 18h30 le lundi 3 septembre 2018. Tu étais assis sur deux sièges avec trois sacs, un sac d'épicerie, un petit sac de sport et un gros sac de sport qui prenait presque les deux sièges. Tu es blond aux yeux bleus (je crois..). Je suis la fille blonde avec un imperméable rouge, un sac à dos noir et un sac de plastique multicouleurs. On s'est regardé plusieurs fois, dont deux fois quand je sortais à CDN. J'aimerais bien connaître ton nom, t'avais l'air sympa et la première impression que j'ai eue de toi me plaisait beaucoup. :) Le eye contact était assez intense et j'ai souri tout le long en sortant de la station de métro en y pensant.

Étudiante:), 3 septembre 2018