À une belle femme au yeux bleu

Je t'est vu la semaine dernière au tim horton sur viau Jean talon tu étais avec ta fille et hier je t'est vu sortir du pharmaprix coin Jean talon lacordaire nos regards se sont croisés j'aimerai bien faire ta connaissance si tu te reconnais voici mon mail batos35@Gmail. Com

Vince, 5 septembre 2018