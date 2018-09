La femme au sac à dos rose et mug spiderman – Ligne verte

Nos regards ont dû se croiser que quelques secondes, mais quel flash j'ai ressenti au moment où tu es montée dans la rame! On est descendu ensemble à Berri mais je devais aller vers Montmorency et toi Côte Vertu. J'espère avoir l'occasion de te revoir et d'engager la conversation :).

L'homme à la chemise bleue., 5 septembre 2018