Le temps…

Tu ma déjà dis ses mots et cela ne me plait pas plus aujourd’hui qu’avant.Tu ne souhaite pas me parler pourtant je te le demande sans cesse et depuis longtemps...tu avais un cœur amoureux qui prend ta main je croyais que tu étais enfin heureuse???Que tu avais trouver???Je t’aie aussi dis qu’il devais avoir et il y a une solution à toutes choses et nous devions là trouver ensembles...Alors parle moi je suis là pour toi je vais prendre le temps...tu ma demander 3jours et bien oui ok.vas pour les petites vacances avec toi je voudrais que tu sois là.Je t’embrasse fort sois confiante et sourit ma belle je pense à toi très fort aussi et moi je suis positif il y a une solution...A plus gros bisous et câlins puis beau soleil de septembre Je t’aime aussi

Lui..., 6 septembre 2018